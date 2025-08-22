Mindennaposak a kormánypártiak kivégzéséről szóló posztok a Tisza Párt csoportjaiban

Sortűz, kivégzett diktátorok és hazaárulózás – ez mind szerepel abban a bejegyzésben, amelyet Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok! elnevezésű csoportban osztott meg annak adminisztrátora – írja a Magyar Nemzet.

A férfi, aki a profilja és a megosztott bejegyzése alapján a Tisza Párt egyik legelkötelezettebb támogatója, egy olyan bejegyzést osztott meg, amelyben az áll,

Mussolinit meg sortűzzel végezték ki az olaszok, aztán fellógatták a hulláját a téren, és tömegével mentek oda az emberek leköpni. Ceausescu meg szintén kapta a sortüzet, aztán a szülőfalujába épített stadion azóta is csak rohad. Janukovic villája pedig múzeum lett, hogy az ukránok ne felejtsék el soha milyen az oroszoknak eladni magadat. Csak úgy eszembe jutott, akinek nem inge, nem veszi magára. Én egy hazaáruló Pétert ismerek, de őt Szijjártónak hívják.

A bejegyzéshez természetesen mellékeltek képet egy jachtról, Hatvanpusztáról, Rogán Antalról. Illetve egy képernyőfelvételt is csatoltak, amelyen Orbán Balázs Orseolo Péter szerepét firtatja a magyar történelemben.

A bejegyzést láthatóan egyöntetű támogatás fogadta a csoportban, ugyanis csak like-ok érkeztek rá, illetve ez egyik tag hozzászólásként megjegyezte,

a történelem ismétli önmagát.

Mindennaposak az ilyen bejegyzések a Tiszásoknál

Amint arról már korábban is beszámolt a lap, a fideszesek megölése, megkínzása, politikusok megölése, holokauszttal való viccelődés szinte mindennapossá vált a Tisza Párt csoportjaiban. Miközben Magyar Péter saját bevallása szerint szeretetországot épít, addig több támogatója is vért kíván.

