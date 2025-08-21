Kocsis Máté szerint a balliberális sajtó mindenben Magyar Pétert látja

Az augusztus 20-i állami ünnepség részeként rendezett tűzijáték és drónshow egyik látványeleme Orseolo Péter uralkodásához kapcsolódott, akit a történészek gyakran emlegetnek úgy, mint olyan személyt, aki a külföldi érdekek kiszolgálójaként a magyar államiság értékeit áldozta fel – idézte fel az előzményeket a Magyar Nemzet.

Magyar Pétert vizionálta a tűzijáték kapcsán a balliberális sajtó, hívta fel a figyelmet Kocsis Máté

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

A produkció után több liberális médium Magyar Pétert hozta összefüggésbe a részlettel,

mintegy párhuzamot vonva a történelmi uralkodó és a jelenlegi politikai szereplő között – erre reagált Kocsis Máté.

Érdekes, hogy az Orseolo Péter-féle nemzetárulás kapcsán a liberális sajtónak Magyar Péter jut eszébe. Ő maga meg ráerősít

– írta közösségi oldalán közzétett posztjában a Fidesz frakcióvezetője.