A kihagyottak koalíciója egységesen Ukrajna pártján áll

A Trump–Putyin-találkozó előtt ültek össze az európai háborúpárti vezetőK, köztük Ursula von der Leyen is. A kihagyottak koalíciója a videókonferencián megerősítette: minenáron támogatják Ukrajnát.

A kihagyottak koalíciója videókonferenciáján Ursula von der Leyen ismét Ukrajna pártjára állt

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Guillaume Horcajuelo

A kihagyottak kolaíciója több mint egy órás videókonferenciát tartott. Az Európai Unió vezetői Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozója előtt ismét egyértelművé tették: Ukrajna mögé állnak – számolt be a Sky News-ra hivatkozva a Magyar Nemzet.  

Friedrich Merz német kancellár és Zelenszkij a finn, a francia, a brit, az olasz és a lengyel vezetőkkel egyeztetett, majd Donald Trump is csatlakozott a videóhíváshoz. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismét Ukrajna támogatásának fontosságát hangsúlyozta.

Ma Európa, az Egyesült Államok és a NATO megerősítette az Ukrajnával kapcsolatos közös álláspontját. Továbbra is szoros együttműködésben maradunk. Senki sem akarja jobban a békét, mint mi, egy igazságos és tartós békét

– emelte ki Ursula von der Leyen.

A cikk arról is beszámol, hogy a háborúpárti Európa öt alapelvet fogalmazott meg az amerikai elnök számára a tárgyalások előtt.

  • Ukrajnának részt kell vennie minden jövőbeli találkozón Putyinnal;
  • A tárgyalások megkezdése előtt első lépésként tűzszünetet kell kötni;
  • Az oroszok által megszállt területek elismerése nem tárgyalható;
  • Az ukrán erőknek európai támogatással szabadon kell védeniük országuk szuverenitását;
    Volodimir Zelenszkijt arról kérdezték, hogy a mai tárgyalások után megváltozott-e álláspontja a kelet-donbaszi régió feladásáról – az ukrán elnök válaszát, valamint a teljes cikket itt tudja elolvasni
