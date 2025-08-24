2 órája
Ki nyeri meg az orosz–ukrán békét? (videó)
Barátság elleni támadás: Ukrajna hibrid háborút folytat hazánk ellen.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Keir Starmer brit kormányfő, Alexander Stubb finn, Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő, Friedrich Merz német kancellár és Mark Rutte NATO-főtitkár (b–j) az ukrajnai rendezést szolgáló csúcstalálkozó kezdetén a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án
A megmaradt Ukrajna lakossága, amikor majd azzal szembesül, hogy Oroszország – a propaganda ezerrel tolása mellett – látványosabban építik újjá az elfoglalt területeket, onnantól kezdve változni fog az a háborús hangulat, amely most még kétségtelenül megvan az oroszokkal szemben – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója. Akkor majd az a kérdés fog felmerülni, hogy ki nyeri meg a békét – merthogy most ki vesztette el a háborút, az látszik – tette hozzá.
Egy oka lehet annak, hogy miért legyen Budapest a következő csúcstalálkozó helyszíne – jegyezte meg Koskovics Zoltán, az AK geopolitikai elemzője. Kifejtette: ha igazak a sajtóhírek, akkor nem véletlen, hogy az amerikaiak kötik az ebet a karóhoz ezzel kapcsolatban. Így nagyon komoly üzenetet fogalmazna meg a Trump-adminisztráció. Egyértelművé tennék Brüsszel, Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár számára, hogy a magyar külpolitika a helyes, ránk kell figyelni, és az európai politikától változásokat várnak el.
Magyarország ellen az ukránok egy hibrid háborút folytatnak, láthatóan a háború kitörése óta, nem látható módon szerintem már az előtt is – mondta Horváth József a Barátság-kőolajvezeték elleni támadások kapcsán. Ennek látjuk egyik „eredményét” ezekkel a támadásokkal, amelynek nem a kőolajszállítás megakadályozása volt az elsődleges célja, hanem hogy megmutassák, hogy ők nekünk bármikor keresztbe tudnak tenni. Ez illik abba a sorba, amikor azt nyilatkozták ukrán katonák, hogy 12 óra alatt a Balatonnál vannak a tankjaikkal – hangsúlyozta a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója.
Az ukrán titkosszolgálat alapított egy Tisza-szigetet – emlékeztett Koskovics Zoltán. Miért csinálják ezt? – tette fel a kérdést. Ukrajna számára az egyetlen esély a politikai túlélésre az Európai Uniós csatlakozás lenne. Ezt pedig nem lehet addig megvalósítani, amíg Magyarországon a jelenlegi, a magyar érdekeket szolgáló kormány van. Kell egy olyan kormány, amely végrehajtja a brüsszeli utasításokat, és ennek megfelelően olyan politikát folytatna, amely megfelel Kijevnek is – mutatott rá az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.
