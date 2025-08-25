augusztus 25., hétfő

Kényszersorozás

2 órája

Rendőri erőszakot vettek videóra Ukrajnában (videó)

Címkék#hadsereg#erőszak#Ukrajna#rendőr#razzia

A Magyar Nemzet cikke szerint Ukrajna hadserege egy napra sem állhat le a toborzással.

MW
Rendőri erőszakot vettek videóra Ukrajnában (videó)

Az ukrán területvédelmi erők erők 127. önálló dandárjának 2025. augusztus 20-án közreadott képén 18 és 24 év közötti katonák gyakorlatoznak a kelet-ukrajnai harkivi terület egyik gyakorlóterén augusztus 19-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt

Forrás: MTI/EPA/Ukrán 127. önálló dandár

Kijevben ismét durva esetet rögzítettek videón. A felvételen jól látható, hogy egy rendőr erőszakot alkalmaz a kényszersorozás során – írja a Magyar Nemzet.

A lap cikke szerint a jelenet sokakat sokkolt, miközben a közvélemény egyre inkább aggódik az ilyen akciók során tapasztalható túlkapások miatt.

Odesszában pedig a nyílt utcán a biztonsági erők igazi razziát hajtottak végre: brutális módon őrizetbe vettek egy férfit, és erőszakkal bevonszolták a helyi toborzóirodába.

A videóért kattintson.


 

