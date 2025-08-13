augusztus 13., szerda

Embervadászat

Fokozódik a kényszersorozás őrülete Kárpátalján (videó)

Ungváron és egész Kárpátalja megyében is megszaporodott az ellenőrzőpontok száma, ahol megállítják és igazoltatják a hadköteles korúakat – írja helyi forrásokra hivatkozva az Origo.

Katonakorú férfi igazoltatása a kelet-ukrajnai Harkovban még 2024. augusztus 8-án

Forrás: Anadolu via AFP

Fotó: Narciso Contreras

A fokozott ellenőrzés céljáról hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett, de az intézkedés összefügghet az ukrajnai mozgósítási szabályok szigorításával, valamint a katonai szolgálat elkerülésének megakadályozására tett erőfeszítésekkel. A kényszertoborzások tehát egyértelműen folytatódnak Ukrajnában, szinte nincs olyan nap, amikor ne kerülnének elő újabb felvételek az ezzel kapcsolatos visszaélésekről.

Az ungvári ellenőrzőpontokat bemutató videókért keresse fel az Origo cikkét!

 

