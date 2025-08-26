1 órája
Mutatjuk, hogyan soroznak Ukrajnában (videó)
A háború negyedik évében az ukrán hadsereg egyre kétségbeesettebben próbálja feltölteni sorait.
Ukrán katona a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Kosztyantinyivka városban 2025. augusztus 25-én, ahol előző nap heves harcokat vívtak egymással az ukrán és az orosz erők
Forrás: MTI/AP
Fotó: Jevhen Tyitov
Újabb sokkoló felvétel járja be az ukrán közösségi médiát: a hadkiegészítő központ emberei a bokrok közül cibáltak elő egy férfit, majd megverték, mert nem akart a frontra vonulni – írja az Origo.
A portál cikke szerint
az elmúlt hónapokban egymást érik azok a videók, amelyeken ukrán sorozóbizottságok tagjai az utcáról, kávéházakból vagy akár a férfiak saját otthonaiból hurcolják el az embereket.
Miközben Volodimir Zelenszkij a nemzetközi színtéren a Nyugat támogatását kéri, odahaza a kormány erőszakos sorozásokkal próbálja pótolni a fronton elesett katonákat.
További részletekért és a videóért kattintson.