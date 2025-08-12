Kövesse itt!
47 perce
Európa végórái, tiszás hazugságok, brüsszeli idióták – a Harcosok órája vendége Bayer Zsolt (élő)
A Magyar Nemzet publicistáját kedden fél 8-tól faggatja Németh Balázs, a Fidesz parlamenti frakciójának szóvivője a Harcosok órája című podcastsorozat újabb adásában.
Bayer Zsolt publicista
Forrás: MTI
Fotó: Balogh Zoltán
Cikkünk frissül!
A beszélgetést itt követheti:
