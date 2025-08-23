Fordulat az Északi Áramlat ügyében

Oroszország kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsának soron kívüli összehívását az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása ügyében – közölte Dmitrij Poljanszkij, az orosz ENSZ-nagykövet első helyettese - írta a Magyar Nemzet.

A közösségi médiában péntek este megjelent üzenetében hangsúlyozta: a testület augusztus 26-án ül össze Panama elnökletével, ahol Moszkva napirendre tűzi a robbantás körülményeit és a német nyomozás szerinte „elhúzódó és átláthatatlan” jellegét.