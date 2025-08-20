53 perce
Trump felhívta Orbán Viktort
Miután Donald Trump amerikai elnök hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel tárgyalt az ukrajnai háború lezárásáról az amerikai fővárosban, felhívta Orbán Viktort is, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásáról beszéljen vele. A magyar miniszterelnök azonban jelezte, hogy nem változtat az álláspontján, ugyanis keleti szomszédunk csatlakozása a biztonság veszélyes illúzióját keltené.
A békefolyamat lehetőségeit kereső hétfői washingtoni találkozó résztvevői azt kérték az amerikai elnöktől, hogy hasson Orbán Viktorra Ukrajna európai uniós csatlakozása érdekében, mivel a magyar miniszterelnök blokkolja a háborús ország uniós csatlakozási tárgyalásait – írja a Bloomberg nyomán a Magyar Nemzet.
A telefonbeszélgetésről kiszivárgott információk szerint a hívás során Budapest felvetette annak lehetőségét is, hogy Magyarország adhatna otthont egy következő találkozónak, amelyen Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij egyeztetne.
Trump a megbeszélések után bejelentette, hogy egy vezetői szintű orosz–ukrán találkozót szeretne összehívni, majd azt követően egy háromoldalú egyeztetést is, amelyen ő maga is részt venne.
A találkozók időpontja és helyszíne azonban egyelőre nem ismert. Orbán Viktor egy nappal később a Facebookon reagált a fejleményekre, jelezve, hogy a nyomásgyakorlás ellenére sem kíván változtatni álláspontján.
Beigazolódott, hogy Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes
– írta a magyar miniszterelnök.
