Nőtt Donald Trump népszerűsége

Bár a mainstream és hangos liberális vélemények szerint Donald Trump nem ért el sikert a Vlagyimir Putyinnal folytatott találkozóján, egy friss felmérés azt mutatja, hogy az amerikai emberek többsége ezt máshogy értékeli. Zelenszkijből eközben egyre inkább elegük van – számolt be a V4NA hírügynökség.

Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf–Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én

Fotó: Julia Demaree Nikhinson / Forrás: MTI/AP

Az InsiderAdvantage hétvégén végzett felmérése szerint Trump „most minden korosztályban előnyben van, kivéve a legidősebb szavazókat”, és javította a számait a fekete (23,7) és a spanyol ajkú szavazók (47,2) körében. A fehér szavazók támogatottsága csaknem rekordmagas, 64 százalék.

A függetlenek több mint fele (50,4 százalék) helyesli Trump tevékenységét, míg a republikánusok túlnyomó többsége (92 százalék) és a demokraták 17,9 százaléka mondta ugyanezt. A közvélemény-kutatás szerint a szavazók 44 százaléka nem ért egyet Trump intézkedéseivel, ami nettó plusz 10 százalékos támogatottságot jelent számára.

A kiadvány legutóbbi, júliusban végzett közvélemény-kutatásakor Trump támogatottsága 50 százalék volt, míg a szavazók 48 százaléka nem értett egyet vele, ami nettó plusz 2 százalékos értékelést jelent.

🚨 JUST REVEALED: Stunning new poll finds President Trump's approval rating at a whopping +10, 54%-44%, per InsiderAdvantage. The media is in shambles - the attacks didn't work, again. pic.twitter.com/ArBJXeIW9z — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 18, 2025

„Csak az ország legidősebb szavazói nem értenek egyet a munkájával, ami összhangban van a korábbi felméréseinkkel” – mondta Matt Towery közvélemény-kutató hétfőn.

Donald Trump pénteken találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A tárgyalások fő témája az orosz–ukrán háború rendezése volt, de az orosz–amerikai kétoldalú kapcsolatokról is szó esett.

Összességében Trump támogatottsága a csúcstalálkozó után emelkedett

– emelte ki Matt Towery.