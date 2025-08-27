Brüsszel parancsát hajtaná végre a Tisza-adóval Magyar Péter

– Amikor kiszivárgott a Tisza Párt gazdasági kabinetjének az adóemelési terve, akkor az első gondolatom az volt, hogy láttam már ilyet Magyarországon – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Mohácsy István, miután napvilágot látott a Tisza-csomag híre.

A Fidelitas elnöke emlékeztetett, hogy a magyar emberek jól ismerik a Tisza Párt tervét, mivel a Gyurcsány–Bajnai-korszakban már volt többkulcsos személyijövedelemadó-rendszer.

A magyar embereket és a magyar családokat negatívan érintené, ha a Tisza Párt háromsávossá alakítaná az szja rendszerét

– tette hozzá Mohácsy István.

Jelezte, hogy Magyar Péterék elképzelése szerint csak évi ötmillió forintig maradna a 15 százalékos szja-kulcs, aki ötmillió forint felett keres évente, annak 7, illetve 18 százalékkal több szja-t kellene fizetnie.