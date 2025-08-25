Zelenszkij ukrán függetlenség napi, Magyarországot és a magyar energiabiztonságot ért fenyegetése után, melyről a Magyar Nemzet is beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy az hagyjon fel hazánk fenyegetésével. Erre válaszul Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter, a diplomáciai írott és íratlan szabályaitól, rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en.

Mint fogalmazott:

Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon, és, hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a saját kezetekben van. Diverzifikálj és válj függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része.

I will reply in a Hungarian manner.



You don’t need to tell the Ukrainian President what to do or say, and when. He is the President of Ukraine, not Hungary.



Hungary’s energy security is in your own hands. Diversify and become independent from Russia, like the rest of Europe. https://t.co/G0JPu5xYHo — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 24, 2025

Szibiha stílusa arról tanúskodik, hogy a minden téren kiszolgáltatott, és a háborúban vesztésre álló Ukrajna vezetése, továbbra is fordítva ül a lovon, és Zelenszkijt a világ urának képzelve próbál meg szuverén országokat utasítgatni, annak ügyeibe beleszólni. Az is látszik, hogy a magyarellenes politikájával Kijev összejátszik Brüsszellel.

Zelenszkij volt képviselője szerint az ukrán elnök terrorista eszközöket vet be. Hogy mire gondol pontosan, itt olvashatja el.