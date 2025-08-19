augusztus 19., kedd

Megkérdőjelezhető döntés

1 órája

Elutasították a kérelmét, kizárták a választásból az AfD jelöltjét

Joachim Paul, az AfD ludwigshafeni polgármesterjelöltje számára véget ért a kampány, mivel a német bíróság elutasította a sürgősségi kérelmét. Az indoklás szerint a kérelmet csak a választások lezárulta után lehet majd részletesen vizsgálni. A bíróság kiemelte, hogy az AfD-s politikus ügye alapos kivizsgálást igényel, amit sürgősségi eljárás keretében nem lehet elvégezni.

MW
Elutasították a kérelmét, kizárták a választásból az AfD jelöltjét

Joachim Paul (jobbra), az AfD tartományi parlamenti képviselője

Forrás: AFP

A Magyar Nemzet információi szerint az AfD ludwigshafeni polgármesterjelöltjét kizárták a helyi választásról. Joachim Paul, az AfD képviselője sürgősségi kérelmet nyújtott be a kizárás ellen, ám a német bíróság elutasította azt. 

A bíróság indoklása szerint az ügy sürgősségi eljárás keretében nem vizsgálható ki, mivel a helyi választások előtti sürgősségi jogvédelem csak rendkívüli esetekben alkalmazható. 

Az elutasított jelöltnek csak a választás után lesz lehetősége a felülvizsgálatra. 

Ezzel a szabályozással a bírák célja, hogy elkerüljék a szavazás késleltetését az utolsó pillanatban beadott sürgősségi kérelmek miatt — írja a lap.

Németországban történelmi csúcson az AfD, Merz népszerűsége mélypontra került, ezért is megkérdőjelezhető a bíróság döntése.

 

 

