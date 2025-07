Menczer Tamás: a Tisza Párt már a pornósok között keres jelölteket (videó)

A minap robbant a hír: a Ripost arról számolt be, hogy a Tisza Párt Fejér vármegyei vezetője, Róka Réka korábban ismert pornószínésznőként szerepelt. A portál szerint a nő a párt egyik kulcsfigurája, akit Magyar Péter többször is méltatott – legutóbb a nagykanizsai kongresszuson, ahol „odaadó”, „kitartó” és „fáradhatatlan” munkáját dicsérte, sőt, oklevéllel is jutalmazta.

Magyar Péter a pornós emberével pózol

Forrás: Ripost

A lap úgy tudja, Magyar Péter azt is megígérte neki, hogy parlamenti képviselőt csinál belőle, ezzel biztosítva politikai jövőjét a pártban.

A fejleményekre Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója is reagált. A politikus a közösségi oldalán szombaton közzétett videóban azt mondta: