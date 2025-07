Rekordbevételt hozott Majkának a tavalyi év, de mi lesz most a szponzorokkal?

Majka továbbra is a legkeresettebb hazai előadók közé tartozik – és ez a bevételein is meglátszik: a Dyma MM Kft.-n keresztül, amelynek egyedüli tulajdonosa, 2023-ban több mint 783 millió forintos forgalmat ért el. A Forbes adatai szerint a cég 2024-re 123,9 millió forintos adózott eredményt produkált, ami csaknem 60 százalékos növekedés a korábbi évhez képest. A zenész ebből 130 millió forint osztalékot ki is vett – írja a Magyar Nemzet.

Majka eljátszotta a miniszterelnök kivégzését a Campus Fesztiválon

Forrás: Képernyőfotó

Majka tehát pénzügyileg élete legerősebb évén van túl, a bevételei jelentős része fellépésekből és az RTL Klubbal való együttműködésből származik.

Emellett számos nagyvállalat rendezvényein is színpadra állt: többek között a Hell, az OTP és a One Magyarország eseményein. Ez utóbbinál ráadásul nagyköveti szerepet is vállalt – miközben egyre inkább balliberális közszereplőként is megjelenik.