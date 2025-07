Idén hatnapos rendezvénysorozat ünnepli az államalapítás évfordulóját

Augusztus 20. talán a legkedvesebb ünnepünk, nemcsak azért, mert nemzeti identitásunk szempontjából meghatározó, hanem azért is, mert a nyári fesztiválszezonra esik – emelte ki az ünnepségsorozat csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, írja az MTI.

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára (k) az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepének rendezvényeit beharangozó sajtótájékoztatón az Országház Vadásztermében 2025. július 31-én

Fotó: Lakatos Péter / Forrás: MTI

Kovács Zoltán hozzátette,

ez Európa talán legnagyobb ingyenes fesztiválja, melynek programjai ezúttal már augusztus 16-án megkezdődnek 19 helyszínen több száz programelemmel.

A hivatalos állami rendezvények sora augusztus 20-án reggel az Országház előtt indul a nemzeti lobogó felvonásával és az ünnepélyes tisztavatással, ezt követően a Duna-partról tekinthető meg a légiparádé. A Nyitott Parlament program keretében egész nap ingyenesen látogatható lesz az Országház, délután pedig a Szent István-bazilikánál kerül sor az ünnepi szentmisére és a Szent Jobb-körmenetre. 21 órakor kezdődik a nap fő attrakciója, Európa legnagyobb tűzijátéka – sorolta.

Kovács Zoltán szólt arról is, hogy a középpontban idén is a biztonság áll: a rendezvény lebonyolításáért felelős operatív törzs már júniusban elkezdte munkáját, a csütörtök reggeli ülésen pedig személyesen is meggyőződött arról, hogy az előkészületek az ütemtervnek megfelelően haladnak.

Tóth Ferenc, az augusztus 20-i tűzijátékot rendező NUVU Kft. ügyvezetője elmondta, a 30 perces műsor alatt 46 ezer pirotechnikai effektet lőnek fel a Szabadság, az Erzsébet és a Margit hídról, 9 uszályról és 65 pontonról; idén is lesz továbbá fényfestés, lézerjáték és drónshow.

A művészeti koncepciót Iványi Árpád és Réti Barnabás, a látványtervet Seres Anikó készítette, a zenei aláfestést pedig Elek Norbert komponálta – tette hozzá.

Az előadás hat felvonásból fog állni, az előző évi történelmi mese folytatásaként, a Duna-parton pedig a teljes látványtér hosszában kihangosítás szolgálja az élményt. A látványtér 5 kilométer hosszú szakaszon, a Petőfi hídtól a Margit hídig tart majd – közölte Tóth Ferenc.

Ez lesz a világ egyik, Európa legnagyobb tűzijátéka, nemcsak a felhasznált pirotechnikai eszközök, hanem a látványtér hossza miatt is – hangsúlyozta Kovács Zoltán.