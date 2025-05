Gyorsítani akarja Ukrajna bejuttatását az EU-ba a háborúpárti Brüsszel és az Európai Néppárt

Manfred Weber és Ursula von der Leyen az EPP Valenciában tartott közgyűlésén mondott beszédében is egyértelművé tette ukránpártiságát, valamint azt, hogy Ukrajnát gyorsított eljárásban juttatnák be az Európai Unióba - írta a Magyar Nemzet.

Fotó: Andrew Medichini

A napilap értesülései szerint Manfred Weber beszédében úgy fogalmazott:

Hol lenne most Európa biztonsága a mi hozzájárulásunk, a brutális Putyin-diktatúra elleni szankciók, az ukrán barátainknak nyújtott humanitárius segítség, a fegyverszállítások, az új perspektíva, az egyértelmű új perspektíva nélkül, hogy Ukrajna csatlakozzon az unióhoz?

Weber már korábban is büszkén hangoztatta, hogy az EPP Ukrajna támogatásának pártja.

Hasonlóképpen nyilatkozott Ursula von der Leyen is, aki egyértelművé tette saját és a háborúpárti Brüsszel álláspontját is, amikor az Európai Néppárt kongresszusán arról beszélt, hogy Ukrajnát mindenképpen be kell juttatni az Európai Unióba és több pénzügyi és katonai támogatást kell adni az országnak:

Továbbra is ki kell állnunk Ukrajna mellett, több katonai és pénzügyi támogatást kell nyújtanunk, nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, és igen, egyértelmű, utat kell mutatnunk Ukrajna számára az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz

A teljes cikkért kattintson IDE.