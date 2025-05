A brüsszeli elit elkötelezte magát Ukrajna csatlakozása mellett

Az Európai Néppárt kongresszusán Ursula von der Leyen világossá tette, hogy a brüsszeli vezetés továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett. Az Európai Bizottság elnöke szerint több katonai és pénzügyi támogatást kell nyújtani Ukrajnának, és minél hamarabb fel kell venni az Európai Unióba – hívja fel a figyemet a Magyar Nemzet.

Ukrajna uniós csatlakozása mellett állt ki ismét Ursula von der Leyen is. A fotón Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő megbeszélést folytat Rómában 2025. április 26-án

Fotó: Andrew Medichini / Forrás: MTI/EPA/AP pool

A cikk felidézi, hogy Ursula von der Leyen már februárban, az orosz–ukrán háború kitörésének harmadik évfordulóján Kijevben

azt mondta, hogy Ukrajna akár 2030 előtt az Európai Unió tagjává válhat.

Amint arra is kitér, hogy az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber is egyértelműen Ukrajna oldalán áll, többször is nyilvánvalóvá tette már azt az álláspontját, hogy Ukrajna érdekét a tagállamoké fölé helyezi, kiáll az ország támogatása és gyorsított csatlakozása mellett.