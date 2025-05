Magyar Péter továbbra sem akar Kollár Kinga kínos kijelentéseiről nyilatkozni (videó)

A Magyar Nemzet felidézte, hogy már EP-képviselősége előtt is az oroszokhoz hasonlította és agymosott népnek nevezte a magyarokat egy Facebook-bejegyzésében, kifejtve, hogy hálásnak kell lennünk az ukránoknak és az amerikaiaknak, hogy megállították az oroszokat, akik szerinte máskülönben bemasíroztak volna hozzánk is. Egy másik bejegyzésében annak is hangot adott, miszerint Magyarországnak fegyvereket kellene küldenie Ukrajnának. És arról is írt, hogy az alapbeállítottsága globalista és liberális, valamint arról is szólt pártja szimpatizánsainak, hogy nem véletlenül él külföldön.