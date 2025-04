Részvénybotrány: kiderült Magyar Péter trükközése

Ez ma lényegében be is bizonyosodott. A Magyar Nemzeti Bank, mint tőzsdefelügyelet ugyanis korábban eljárást indított az ügyben és nemrégiben hosszú kérdéssort küldött a Tisza elnökének, hogy tisztázza a részleteket. A most nyilvánosságra került kérdésekből kiderül, hogy Magyar 2023. június 21-én adott megbízást az Opus részvényeinek megvásárlására. Vagyis amikor még a nyilvánosság nem tudott a visszavásárlási akcióról, amely később jelentősen megnövelte a cég részvényeinek árfolyamát.

A jegybanki kérdéssorral már szerdán foglalkozott a sajtó. Mint az Index közölte, a bennfentes kereskedelem kapcsán vizsgálódó MNB egyik női munkatársa ingerült telefonhívást kapott. A hívó fél – ahogy később kiderült, Magyar Péter – számonkérő hangnemben bírálta a jegybank eljárását. Az MNB közleménye szerint az ellenzéki pártvezető nemcsak a feltett kérdéseket kifogásolta, politikailag motivált fenyegetést is megfogalmazott. Arra utalt, hogyha pártja megnyeri a 2026-os választást, komoly változások lesznek. Jelezte azt is, hogy bohóc fejeket rajzol majd az egyes kérdések mellé.