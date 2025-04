Tavaly még a USAID, idén már az EU támogatta a kijevi LMBTQ fesztivált

Miután Donald Trump amerikai elnök megszüntette az USAID pénzügyi támogatását, a kijevi Sunny Bunny LMBTQ fesztivál súlyos finanszírozási válságáról írt a Screendaily című lap. A fesztivál időzítése, ami ukrán és nemzetközi queer filmeket mutat be – és éppen nagypénteken kezdődött – felháborodást keltett a húsvétot ünneplő keresztény emberekben.

Idén az Európai Unió támogatta az LMBTQ fesztivált Fotó: Maxym Marusenko / Forrás: NurPhoto via AFP

Az USAID programja korábban az ukrán kormánnyal, a magánszektorral és a civil társadalommal működött együtt az ukrán demokrácia megerősítése érdekében. A kedvezményezettek egyike volt a Sunny Bunny, egy olyan rendezvény, amely 2023-ban a városban régóta zajló Molodist Filmfesztivál queer filmes részéből nőtte ki magát.

– írta a portál, amely a fesztiváligazgatót is megszólaltatta, aki azt is elmondta, hogy az egyik kollégáját januárban besorozták, egy másik pedig most lép be a hadseregbe, így kevesebben dolgoznak a fesztiválon. Ennek ellenére más nyomasztja őket.

A fő kihívást a költségvetés jelentette

– mondta Bohdan Zhuk, hozzátéve:

Nincs olyan amerikai finanszírozásunk, mint korábban.

A fesztiváligazgató arra is panaszkodott, hogy az amerikai támogatások megszűnése óta elfogyott a pénz Ukrajnában.

Sok nemzetközi szervezet, amely emberi jogi vagy LMBTQIA+ csoportokkal foglalkozik, nem tudott támogatni, mert elfogyott az ukrajnai projektek finanszírozása

- tette hozzá Zhuk.