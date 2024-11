Pár pillanaton múlt az élete az újvidéki vasútállomásnál várakozó férfinak Hihetetlen szerencsével úszta meg az újvidéki tragédiát egy 66 éves kátyi férfi. Milimir Danicsics a vasútállomás bejáratánál, a betonszerkezet alatt tartózkodott, mielőtt az eddig ismeretlen okból összeomlott péntek dél körül. A szerb férfi még mindig a hátborzongató események hatása alatt áll – írja a Magyar Nemzet. Elmentem pénzt felvenni, a tetőszerkezet alatt álltam. Ugyanúgy tettem, mint mindig, amikor a Káty feléinduló buszra vártam. Aznap már harmadszor találkoztam az egyik kollégámmal, s még viccelődtünk is. Egy nővel is beszélgetésbe kezdtünk. Ahogy folyt ez a párbeszéd, valahogy arrébb mentünk, s pár pillanattal később már egy hatalmas robbanást hallottunk. Minden összedőlt – nyilatkozta a Kurir napilapnak zaklatottan a férfi. Mint fogalmazott, amikor visszafordult, csak törmeléket és port látott. Minden egyszerre omlott össze. A puszta szerencse folytán beszélgetőtársai és ő is sértetlenek maradtak. Isten megmentett minket. Emlékszem, azt is láttam, hogy egy lány volt mellettünk, mielőtt minden leesett, de ő is megmozdult. És megmenekült – mondta Danicsics, és hozzátette, hogy a lánya is szemtanúja volt az eseményeknek, hiszen az állomással szemben dolgozik.