Nemzeti konzultáció 1 órája

Menczer Tamás: lenézik a kormányt, mert kikéri az emberek véleményét (videó)

A nemzeti konzultáció kapcsán most is, nem először, de most is lenéznek bennünket – mondta Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videóban. Menczer Tamás ismételten felhívta a figyelmet a nemzeti konzultációban való részvétel fontosságára.

MW MW

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója beszél a nemzeti konzultációról tartott lakossági fórum elõőtti sajtótájékoztatón Békéscsabán 2024. november 20-án Forrás: MTI Fotó: Lehoczky Péter

Lenéznek bennünket a baloldali, ellenzéki, magyar kollégák, és lenéznek bennünket a brüsszeliek is – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a politikus. Menczer Tamás rámutatott arra, hogy „Brüsszel és a magyar baloldal feleslegesnek tartja megkérdezni a magyar embereket két választás között sorsfordító kérdésekben.” A kormánypártok kommunkációs igazgatója úgy folytatta: Mi nem így gondoljuk, ezért indítottunk újra nemzeti konzultációt. Mindenkitől azt kérem, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban, mondja el a véleményét, és döntsünk mi a sorsunkat, életünket befolyásoló rendkívül fontos kérdésekben.

Menczer Tamás hangsúlyozta: ha nem mi döntünk, akkor mások döntenek helyettünk.

