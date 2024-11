Az eljárásrendet ismertetve Rétvári Bence közölte, hogy a zárójelentésben tájékoztatni kell az édesanyát, hogy nincs szükség az örökbefogadáshoz annak a szülőnek a hozzájárulására, aki gyermekét közvetlenül a születést követően hat hétig az egészségügyi intézményben hagyja, és ez idő alatt sem ő, sem más hozzátartozó nem is jelentkezik.

Az újszülött egészségügyi intézményben hagyása esetén a kórház az anya távozását követő egy munkanapon belül értesíti a kormányhivatalt a távozás tényéről, továbbá amennyiben az édesanya vagy más rokon hat héten belül a gyermekért jelentkezik, látogatja vagy más hozzátartozó írásbeli nyilatkozatot tesz az elvitel szándékáról, a kórház erről is haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt.

Ezenfelül a kórház a gyermekvédelmi gyámnak és a leendő örökbefogadó szülőknek is biztosítja a gyermek látogatásának lehetőségét, illetve a kötelező gondozásba kihelyezésről rendelkező gyámhatósági döntés bemutatását követően a gyermeket az örökbefogadó szülőknek átadja – áll a közleményben.

Rétvári Bence arról is beszámolt, hogy az intézmények a kórházban hagyott gyermekekkel kapcsolatos szakellátási feladatok teljesítésén túl biztosítják a gyermekek részére – a szükséges betegellátás, gyógyítás mellett – azon gondozási feladatokat is, amelyek a gyermekek egészséges testi, lelki és szociális fejlődéséhez elengedhetetlenek, ideértve a folyamatos védőoltásokat, életkorhoz kötött szűrővizsgálatokat és különböző gondozási tevékenységeket is.