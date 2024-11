Nemzetközi jelentés: tavaly legalább 5700 halálos áldozatuk vagy sebesültjük volt a taposóaknáknak Tavaly legalább 5700 áldozatuk volt a taposóaknáknak, ezerrel több, mint az előző évben – derül ki a taposóaknák betiltásáért küzdő nemzetközi szervezet, az ICBL-CMC jelentéséből. A nyilvántartott halálos áldozatok száma 1983 volt 2023-ban, a többiek megsebesültek, néhányan közülük súlyosan. Mivel nem minden halálesetet és sebesülést jegyeznek fel, a valós szám valószínűleg magasabb – emlékeztetett a szervezet. A taposóaknák érintésre robbannak, az áldozatok általában végtagot veszítenek el. Az áldozatok közül sokan civilek, mivel az aknák az ellenségeskedések után is élesben a talajon maradnak. Az áldozatok 84 százaléka gyermek vagy polgári személy volt 2023-ban. A gyalogsági aknák használatát, felhalmozását, gyártását és átadását tiltó szerződés 1999-ben lépett hatályba. Összesen 164 ország csatlakozott hozzá. Nem csatlakozott 33 ország, köztük az Egyesült Államok, Izrael, Kína, Oroszország és Észak-Korea. Az ICBL-CMC jelentése szerint nem állami szereplők, azaz fegyveres csoportok is használtak tavaly taposóaknákat, egyebek között a Gázai övezetben, de Kolumbiában, Indiában, Mianmarban, valamint az afrikai Száhel-övezet országaiban, köztük Burkina Fasóban és Maliban is. Tizenkét országban, köztük Kínában, Kubában, Szingapúrban és Vietnámban gyártanak továbbra is taposóaknákat. Az ICBL-CMC (International Campaign to Ban Landmines – Cluster Munition Coalition) világszerte több mint 1000 szervezetet tömörítő hálózat, amely az ilyen fegyverek betiltásáért kampányol.