az új Trump-adminisztrációban akár ismét helyet kaphat Mike Pompeo, aki az első kormányzatban külügyminiszter volt, valamint a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatói posztját is betöltötte. Visszatérhet az adminisztrációba Ben Carson lakásügyért felelős miniszterként, valamint Betsy DeVos oktatási miniszterként. A republikánus politikusok közül esélye van kormányba kerülni Doug Burgum üzletembernek, Észak-Dakota állam kormányzójának, aki a belügyi vagy energiaügyi tárcát kaphatja. Rajta kívül Marco Rubio floridai szenátor is pozícióhoz juthat, akinek neve külügyminiszterként is szóba került.