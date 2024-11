„Az íratlan szabály szerint David Pressmannek, az USA budapesti nagykövetének hamarosan be kell adnia a lemondását, az új nagykövet kinevezésére azonban még néhány hónapot biztosan várnunk kell” – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Magyarics Tamás, az NKE Eötvös József Kutatóközpont John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa.

Az ELTE professzora kifejtette, a nagykövetek kinevezése nem megy egyik napról a másikra. Az elnök egy bizonyos nagykövet kinevezését javasolja, akit meghallgat a szenátus külügyi bizottsága, majd a szenátus szavaz az adott személy lehetséges kinevezéséről.

Az elnök fokozatosan nevezi ki az új nagyköveteket. Esélyes, hogy elsőként nem Magyarország kerül sorra, hanem például Kína, Oroszország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Franciaország és így tovább. Az is elképzelhető, hogy 2025 nyarán vagy végén derül majd ki, hogy ki lesz a következő nagykövet

– fogalmazott a szakértő.

A nagykövetek egyharmada politikai kinevezett

Gyakran azokat nevezik ki, akik támogatták a hatalomra jutó pártot (ilyen volt Eleni Tsakopoulos Kounalakis is, aki Hillary Clinton kampányát támogatta), de más szempontok is közrejátszhatnak: ifjabb George Bushnak a nagybátyja is nagyköveti posztot kapott korábban. A kutató megjegyezte: amíg nem választják ki az USA budapesti nagykövetét, addig az ügyeletes ügyvivő látja el a munkáját. Az ügyvivőt nem választják ki, az aktuális nagykövethelyettes lép ebbe a pozícióba, a követhelyettes ugyanis mindig karrierdiplomata.