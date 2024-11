A Real-PR 93. közvélemény-kutatásában azt vizsgálta, hogy a választók melyik pártra szavaznának egy most vasárnap tartandó országgyűlési választáson. Az eredményeket a teljes lakosság és a biztos szavazók bázisán is közöljük. A biztos szavazók azok a szavazópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérték egy most vasárnapi országgyűlési szavazáson, valamint megjelölték melyik pártra szavaznának vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy adott párt szavazótáborába.

A teljes népesség körében a Fidesz-KDNP 38 százalékos támogatással rendelkezik, amely a 2022. évi népszámlálás adatait alapul véve 3 millió a választáson résztvevő vagy attól távol maradó Fideszszimpatizánsnak felel meg. Így a teljes népességre vonatkozó hibahatárok figyelembevételével is szignifikáns különbséggel vezetnek a kormánypártok.

A Tisza Párt 25 százalékos támogatottságával legfeljebb 1,98 millió szimpatizánst tud megszólítani. A Mi Hazánkkal a teljes népességben 320 ezer fő, míg a Demokratikus Koalícióval 240 ezer fő szimpatizál.