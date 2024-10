Arról is beszélt: a területvédelmi tartalékosokra sok kiegészítő feladatot lehet bízni, például objektumvédelmet.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf tájékoztatása szerint területvédelmi tartalékosnak minden 18 év feletti fiatal jelentkezhet, az öthetes alapkiképzést akár hétvégente is el lehet végezni. A megszerzett képesség fenntartásához egy évben minimum hét napra, előre jelzett módon, kiszámíthatóan hívják be őket például nagy gyakorlatokra, de emellett sokan vettek részt közülük a dunai árvíznél is a segítségnyújtásban – jelezte.

A miniszter hangsúlyozta: Magyarországon komplex haderőfejlesztés indult meg a 2010-es évek közepén, amely nemcsak a fegyvervásárlásról, hanem azok rendszerbe állításáról is szólt. A mostani tartalékosokat célzó kampányt két másik is megelőzte, amelyekben az új eszközökre toboroztak hivatásos katonákat.

A cél az, hogy egy magas műveleti értékkel rendelkező, reaktív, erős haderőt alakítsanak ki Magyarországon – emelte ki. Közölte: a haderőfejlesztésben a 2030-as évekig precízen lefektetett tervek vannak, és Magyarország mára eljutott oda, hogy GDP arányosan két százalékot költ a honvédelemre. Ez garantálja azt, hogy fenn tudják tartani a tervben szereplő ütemet – fogalmazott a honvédelmi miniszter.