Magyar Péter számára intő jel lehetne Jakab Péter politikai kudarca

A demagógia Magyar Pétert is utolérte, a Tisza vezetője a közösségi oldalán azt írta a minap: „Miniszterelnök úr, a félrebeszélés ideje lejárt. A Döbrögiknek leáldozott. A magyar egy békés, türelmes nép, de mindennek van egy határa. Most a Lúdas Matyik kora jön. Tudja, miniszterelnök úr, háromszor veri vissza kenden…”. Arra, hogy mire lesz elég Magyarnak a Jakab-féle demagógia, Nagy Ervin elemző, filozófus azt mondta a Magyar Nemzetnek:

Magyar Péter számára annyiban intő jel lehet Jakab Péter politikai kudarca, hogy a gátlástalan hangulatkeltés és baloldali demagógia nem vezet hosszú távú sikerre.

– Ott is látok tanulságos párhuzamot, hogy Jakab bukásához részben a magánéleti botrányok is hozzájárultak. A szavazók egy idő után feltesznek bizonyos kínos kérdéseket, mert a politikus hitelessége kulcskérdés. A hitelesség pedig egyre inkább megkérdőjeleződik Magyar Péter esetében. Elég csak arra gondolni, hogy a választási kampányában számtalanszor elmondta, hogy nem veszi fel az uniós mandátumot és eltörölné a mentelmi jogot, majd mégis beült a jól fizető Európai Parlamentbe, most meg az úgynevezett diszkóbotrány ügyében a mentelmi joga mögé bújik – fogalmazott Nagy Ervin.