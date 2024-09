Bakondi György: a kormány mindent megtesz a lakosság biztonsága érdekében A magyar kormány mindent megtesz a lakosság biztonsága, a belső rend fenntartása érdekében – erről beszélt Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 Mokka című műsorában csütörtök reggel.

Közölte: a németek minden határukon ellenőrzést vezettek be fél évre, miután ott több súlyos terrorcselekmény történt, és emiatt a kormánypártok nagyon rosszul szerepeltek két tartományi választáson. Úgy látszik, a német lakosság türelme elfogyott az illegális migráció negatív következményeivel kapcsolatban – jegyezte meg a főtanácsadó. Bakondi György rámutatott: az ottani sikertelen bevándorláspolitika lényege, hogy mindenkit beengednek, aztán, aki nem felel meg a menekültügyi szabályoknak, azt megpróbálják eltávolítani az országból, tízből kilencszer sikertelenül. Akik így maradnak az országban, sokszor bűnözésből élnek, de többnyire azok sem illeszkednek be a társadalomba, akik megkapják a menekültstátuszt – fűzte hozzá. A németországi határellenőrzés bevezetése és a kitoloncolások felgyorsítása kapcsán üzente Orbán Viktor kormányfő Scholz kancellárnak: „Üdv a klubban!” – mondta. Az egyik német miniszter már arról beszélt, várja a migrációs paktum bevezetését, ami a problémát az EU külső határaira – tehát például Magyarország déli határára – „tolja” – hívta fel a figyelmet Bakondi György, hozzátéve, hogy a magyar kormány harcol ez ellen. A magyar kormány azt akarja, hogy nemzeti hatáskörben maradjon a bevándorláspolitika, minden ország maga dönthesse el, hogyan védi meg lakosait az illegális migráció következményeitől – hangsúlyozta. Bakondi György közlése szerint ha egy országban a népesség 10 százalékát eléri az illegális migránsok aránya, a folyamat már nagyon nehezen visszafordítható. Ezért sem akarja a magyar kormány, hogy Magyarországra nagy számban érkezzenek beilleszkedni nem tudó migránsok. Mindeközben Brüsszel 80 milliárd forintos büntetéssel, ezen felül minden nap újabb 400 milliós bírsággal sújtja Magyarországot azért, mert nem vezeti be azt a rendszert, ami ott nem működik. Ám a magyar kormány folyamatosan tárgyal az EU-val, s ott is folyamatosan keresik az új megoldásokat, Olaszország például Albániában táboroztatja a migránsokat – mondta a miniszterelnök főtanácsadója.