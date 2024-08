Nem egy újabb Covid 12 perce

ENSZ: nincs ok pánikra a majomhimlő európai megjelenés miatt

A majomhimlő terjedése miatt nincs ok pánikra az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint annak ellenére sem, hogy a múlt héten Svédországból bejelentették az mpox néven is ismert betegség Klade Ib vírusváltozatának első megerősített felbukkanását Afrikán kívül.

Majomhimlő elleni oltást adnak be egy férfinak a Los Angeles-i Obregon Parkban létesített oltóponton 2022. augusztus 10-én Forrás: MTI/EPA Fotó: Etienne Laurent

Hans Kluge, az ENSZ-szervezet regionális igazgatója kedden felhívta a figyelmet arra, hogy a vírus már a legutóbbi, 2022-es kitörése óta jelen van az európai kontinensen, mégpedig a Klade II variáns formájában. Mint mondta, hetente jelenleg mintegy száz fertőzöttet regisztrálnak. Az mpox nem egy újabb Covid - fogalmazott Kluge videókapcsolat útján tartott genfi sajtótájékoztatóján. "Tudjuk, miként lehet a majomhimlőt kordában tartani" - hangsúlyozta.

Felidézte, hogy két évvel ezelőtt a vírus európai terjedését sikerült megfékezni egyebek között azzal, hogy gondosan nyomon követték az új fertőzötteket, rendelkezésre állt oltóanyag, és a megelőző intézkedésekbe közvetlenül bevonták a legveszélyeztetettebb társadalmi rétegeket. A WHO augusztus 14-én nemzetközi egészségügyi veszélyhelyzetet rendelt el a Klade Ib terjedése miatt, mert a szakemberek szerint ez a változat fertőzőbb és súlyosabb megbetegedést idézhet elő a korábban ismerteknél. Kluge mindazonáltal most hangsúlyozta, hogy Európában eddig mindössze egy behurcolt esetről tudnak, a kontinensen továbbra is a Klade II változat a domináns.

