A szombati támadást Ivica Dacic belügyminiszter

„a szerb állam ellen irányuló terrortámadásnak” nevezte.

Vasárnap két férfit vettek őrizetbe a számszeríjas támadással összefüggésben, hétfőn pedig egy harmadik személyt is előállítottak, aki fegyverekkel teli táskával sétált be az egyik belgrádi rendőrőrsre. A férfi hátizsákjában számszeríjat, nyilakat, késeket, robbanófejet és nuncsakut is találtak. Ivica Dacic közölte: a férfi az elfogása után azt mondta, védelmet keresett, mert a maffia üldözi.