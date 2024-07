Az első és legfontosabb a béke, ez egy békepárti európai képviselőcsoport – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Kovács Attila azzal kapcsolatban, hogy megalakult a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció, amelynek a Fidesz alapító tagja, és rögtön az Európai Parlament harmadik legnagyobb ereje lett. Az AK európai uniós kutatási igazgatója kifejtette: csak 20 év alatt átalakult egy francia politikai térkép, eltűntek több évtizednyi múlttal rendelkező bevett pártok, amelyek váltógazdálkodásban irányították a II. világháború óta az országot. Lehet, hogy amikor majd 20 év múlva az európai politikai térképre ránézünk, akkor azt fogjuk mondani, hogy itt megindult egy szerveződés, és átalakította a teljes európai politikai palettát.

Pindroch Tamás, az AK vezető elemzője emlékezetetett arra, hogy a Fidesz 1996-ban kezdte el azt a munkát, amely végül a magyar jobboldal egyesítéséhez vezetett. Az európai színtéren most ugyanez zajlik. Ugyanez a munka elindult, és ennek is a Fidesz a motorja. Mi már Magyarországon ezt átéltük, részt vettünk benne, és most az európai színtéren is ezt történik, Orbán Viktor vezetésével – hangsúlyozta.

A baloldal pedig nem tudja, hogy mi folyik, teljesen lebénultak

– tette hozzá a vezető elemző.