KOS

A Vénusz és a Nap is tűz elemű jegyben jár, és ez igazán kedvező hatással van rád. Most nagyon jól tudsz érvényesülni. Az is hozzátesz ehhez, hogy már reggel átlép a Hold a társaságkedvelő Mérlegbe, és ettől jól érzed magad, bármilyen társaságban is töltöd a napot.