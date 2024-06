Cikkünk frissül!

Ukrajna 800 millió eurónyi szerb lőszerhez jutott harmadik országokon keresztül

A háború kitörése óta mintegy 800 millió eurót tett ki a szerb lőszerexport, amely harmadik országokon keresztül jutott el Ukrajnába – írja a Financial Times nyomán a Mandiner.

A lap szerint Szerbia csendben növeli nyugati lőszereladásait, ezzel hozzájárulva Ukrajna védelmi képességeinek erősítéséhez,

miközben egyike annak a két európai országnak, amelyek nem csatlakoztak az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz.

A becslések szerint Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta a szerb lőszerexport Ukrajnába, harmadik feleken keresztül, körülbelül 800 millió eurót tett ki. Aleksandar Vučić elnök szerint ez az összeg nagyjából pontos.

A szerb elnök üzleti lehetőségként tekint a fegyverszálltásra; hangsúlyozta, hogy

ez nem háborús állásfoglalás.

Prigozsin ismét felbukkant: a Wagner-vezérhez köthető médiavezetőket vettek őrizetbe

Prigozsinnal kapcsolatban álló médiavezetőket vettek őrizetbe Szentpéterváron. Ilja Gorbunovot, a Patriot médiaholding korábbi topmenedzserét és Kirill Metelevet, a konkretno.ru főszerkesztőjét zsarolással vádolják. A médiavezetőket az FSZB emberei vették őrizetbe – írja az URA.ru a Fontankára hivatkozva.

A Fontanka információi szerint a nyomozás úgy tudja, hogy Metelev és Gorbunov pénzt követeltek a szentpétervári tévécsatorna volt vezérigazgatójától, Alekszandr Malkevics-től, aki korábban Prigozsin szervezeteivel állt kapcsolatban. Az egyik tanú szerint hiába próbáltak velük szót érteni, ezért Malkevics feljelentést tett ellenük – írja a Fontanka.

Malkevics a Közéleti Kamara tagja és az USA Really weboldal (a Jevgenyij Prigozsin holdingjához tartozó Szövetségi Hírügynökség leányvállalata) korábbi vezetője. Malkevics 2023-ban a Herszon régió kormányzójának tanácsadója volt. Most a szentpétervári kormányzó különmegbízottja, és az Egységes Oroszország színeiben indul a szentpétervári választásokon is.

Magyarország segít

Magyarország területére 2024. június 22-én 0 óra és 24 óra között az ukrán–magyar határszakaszon 7352 fő lépett be. A román–magyar határszakaszon belépők közül 8730 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.