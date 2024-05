Békeidőben is elkötelezett honvédekre van szükség „Önök esküjükhöz híven a garanciái Magyarország függetlenségének és a magyar emberek biztonságának” – fogalmazott közösségi oldalán Sulyok Tamás, aki a magyar honvédelem napja alkalmából köszöntötte a honvédelem kötelékében dolgozókat. A köztársasági elnök videós bejegyzésében maga is katonai egyenruhát öltve beszélt arról, hogy békeidőben is elkötelezett honvédekre van szükség. „Legyenek mindig példamutató emberfők a jövő generációi előtt is, mert a hazának még a békeidőkben is elkötelezetten szolgáló honvédekre van szüksége. Köszönöm tartásukat, köszönjük elhivatottságukat, és legyenek méltó utódai a több mint 175 éve íródó hazai honvédelemnek! A hazáért mindhalálig!” – fogalmazott.