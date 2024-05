Azért nem tetszenek a magyarországi baloldalnak a „Stop háború” plakátok (amelyek szerint az ők háborúpártiak), mert fáj nekik az igazság – hangsúlyozta Szánthó Miklós. Most valaki kitette az asztalra, amit ők megpróbáltak a háttérben "mókolni”, hogy „na gyerekek, ezek vagytok ti”. És az is fáj nekik, hogy a magyar jobboldal már képes arra, van olyan képessége, hogy ezt érhetően bemutassa. Hozzászoktak ugyanis, hogy korábban össze-vissza hazudozhattak, úgyse tudják meg az emberek. Hát most megtudják! – fejtette ki az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: