Vádat emelt Herczeg Zoltán ismert divattervező és bűntársa ellen az ügyészség – derült ki a vádhatóság Magyar Nemzetnek adott válaszából.

Mint írták, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben kábítószer-kereskedelem, terhelttársa, egy másik férfi ellen (Herczeg Zoltán – a szerk.) pedig kábítószer birtoklásának bűntette miatt, mindkettőjükkel szemben végrehajtandó börtönbüntetést indítványozva.

A vádirat lényege szerint egy 61 éves budapesti férfi 2022 tavaszától kezdve több alkalommal marihuánát adott el Herczeg Zoltánnak, az ügy másik vádlottjának. 2022. október 21-én az eladó 91 gramm marihuánát értékesített társának 350 000 forintért.

Az összesen átadott kábítószer mennyisége meghaladja a csekély mennyiség felső határát, azonban nem éri el a jelentős mennyiség alsó határát. A 61 éves férfi csekély mennyiségben maga is fogyasztott marihuánát és kokaint – írta az ügyészség.

Hozzátették: az ügy másik vádlottja (azaz Herczeg) a barátján kívül más forrásból is szerzett be kábítószert, a marihuána mellett kokaint és DMT-t is, ami egy pszichedelikus drog. A férfi 2010-től kezdve évente néhány alkalommal, csekély mennyiségű marihuánával és csekély mennyiségű kokainnal kínálta meg egy barátját, a kábítószereket közösen elfogyasztották, valamint 2022-ben egy másik személlyel közösen marihuánás cigarettát fogyasztott. A vádlott az elfogását megelőzően röviddel szintén cannabist fogyasztott. A férfi által megszerzett kábítószer mennyisége meghaladja a csekély mennyiség felső határát, azonban nem éri el a jelentős mennyiség alsó határát.