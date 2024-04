Svájcnak és Magyarországnak egyformán fontos a nemzeti szuverenitás A nemzeti szuverenitás Svájcnak és Magyarországnak egyformán fontos, sarkalatos kérdés – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök pénteken a Viola Amherddel, a Svájci Államszövetség elnökével tartott sajtótájékoztatóján, Budapesten. A köztársasági elnök elmondta: a megbeszélésen négy „tematikus prioritásban” is egyetértettek, így a fenntartható béke megteremtése, a polgári lakosság védelme, az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa hatékonyságának növelése és az éghajlati biztonság kezelése kérdésében. A kapcsolatok erősítésében fontos összekötő kapcsot jelentenek a Svájcban élő magyarok, akik saját identitásuk aktív ápolása révén is gazdagítják a többségi társadalmat – mutatott rá Sulyok Tamás. Emlékeztetett: a Svájci Államközösség elnökét 13 év után köszönthette újra Budapesten hivatalos látogatáson. Fontos erősíteni az európai kontinensen az összetartást és a párbeszédet – hangoztatta a Svájci Államszövetség elnöke a sajtótájékoztatón. Viola Amherd elmondta, magyar partnerével beszéltek a feszült európai biztonsági helyzetről, az orosz–ukrán háborúról és a júniusra tervezett svájci békekonferenciáról, amelynek célja, elindítani a békefolyamatot, ezért minden jelenlévő ország elmondhatja majd az elképzeléseit és gondolatait a tartós és igazságos ukrajnai béke érdekében. A megbeszélésen téma volt továbbá az ENSZ Biztonsági Tanácsának, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) és az Európa Tanácsnak a tevékenysége, valamint a közel-keleti helyzet is – számolt be róla a svájci elnök.