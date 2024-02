Kanyarójárvány van Belgrádban

- erősítette meg a szerb főváros közegészségügyi hivatala a szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) csütörtökön.

A hivatalos adatok szerint február 6-án regisztrálták az első beteget, azóta pedig további 11 esetet igazoltak. A járványügyi szakemberek azt is közölték, hogy a betegek többsége vagy nem kapott védőoltást, vagy nem lehet tudni, hogy be van-e oltva. A regisztrált betegek között felnőttek és gyerekek is vannak.