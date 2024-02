A Hableány ráadásul hajózásra alkalmatlan állapotban indult el, ugyanis egy matrózzal kevesebb volt a fedélzeten.

A Hableány-tragédia ügyében több per is indult, de első fokon kizárólag a Viking Sigyn kapitánya ellen zajló eljárás zárult le. Jurij C. ukrán kapitányt a bíróság öt és fél év fogházbüntetésre ítélte, amiért legázolta a Hableány sétahajót 2019. május 29-én – emlékeztet a vg.hu.

