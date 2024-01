Az a megtiszteltetés ért, hogy Gyurcsány Ferenc vezető táskahordója, Dávid Ferenc volt kedves rólam értekezni a Gyurcsány-párt házi honlapján.

Idézem. »A sportriporteri státuszból külügyi államtitkári pozícióba felkapaszkodott Menczer…« Jaj, ez a kedvencem! »…felkapaszkodott Menczer.« Ez az egyetlen egy mondat jól mutatja, hogy milyenek vagytok ti, Gyurcsányék. Lenézők, nagyképűek, magukat Übermenschnek gondolók. Második idézet: »Ami biztos, hogy Menczer egy ideig még államtitkár és képviselő marad.«

Dávid úr, egy fontos tényezőt el tetszett felejteni! Kellő tisztelettel bár, de fel kell hívnom a figyelmét arra, hogy én az államtitkári és képviselői pozíciót nem lottón nyertem. Tudja, Dávid úr, az úgy van, hogy vannak választások. Az én politikai közösségem nyert, - immár negyedszer kétharmaddal - a külügyminiszter javaslatát a miniszterelnök elfogadta, ezért lehetek államtitkár. Tudja, Dávid úr, ha majd nyernek választást, Önnek is lesz lehetősége hasonlóra. De a magyar emberek nem kérnek derék főnökéből, Gyurcsány úrból. Ez talán nem független attól, hogy áldozatos, következetes és kitartó munkával voltak kedvesek tönkretenni az országot. A másik. Azért vagyok egyéni országgyűlési képviselő, mert egy nyerhetetlennek tartott körzetet megnyertem - rekord szavazattal - a baloldal nagy favoritja ellen, köszönhetően a budakörnyéki emberek bizalmának és a remek csapatomnak. Dávid úr, ha majd Ön is megéli azt a fantasztikus érzést, hogy milyen egy egyéni körzetet megnyerni, na, majd akkor vitaképes tárgyalópartnernek fogom tekinteni. Addig is azt tudom ígérni, hogy az idén is mindent megteszek azért, hogy Magyarország ne menjen vissza a csúfos és kudarcos Gyurcsány-korszakba.

Dávid úr, Önnek, mint Gyurcsány úr táskahordójának, azt tudom mondani, hogy a 2024-es küzdelmekre én készen állok, remélem Ön is. Számítok Önre!