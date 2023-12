Számos fontos állomása volt idén is a Segélyszervezettel közös munkánknak: nyári táboroztatás, az iskola- és óvodakezdés segítése, hátrányból induló gyermekek digitális felzárkóztatása. Mégis, a szeretetvendégség minden évben az az esemény, amely a leginkább megérinti, és arra sarkallja kollégáinkat, hogy önkéntes munkájukkal maguk is segítsék a rászorulókat. Azzal, hogy az ételosztást nem csak anyagiakkal támogatjuk, hanem kollégáink önkéntes segítőként is bekapcsolódnak, arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az ünnepek közeledtével legyünk nyitottabbak, törődjünk egymással, és különösen azokkal, akiknek támogatásra van szükségük