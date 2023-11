Szakmai állásfoglalást készített a Magyar Gyermekorvosok Társasága (MGYT) a „gyermekkori koffein bevitel, sport- és energiaital használatról”Az energiaitalok vásárlásának és fogyasztásának 18 éves kor alatti betiltását javasolja Hollik István és Nacsa Lőrinc, a kormánypárti frakciószövetség két képviselője – emlékeztet cikkében a Mandiner.

A politikusok szerint az italok fogyasztása ebben a korosztályban egészségügyi kockázatot jelent.

Hollik szerint

az elmúlt négy évben a mentőszolgálat évente átlagosan száz esetben látott el 18 év alatti gyereket energiaital fogyasztása miatt.

Ez azt mutatja, hogy a termékek fogyasztása ebben a korosztályban egészségügyi kockázatot jelent.

A bejelentés nyomán elindult a társadalmi párbeszéd, amelynek részeként, első hivatalos szakmai véleményt az asztalra téve az MGYT is megnyilvánult.

Az állásfoglalás talán legfontosabb megállapítása, hogy összhangban az American Academy of Pediatrics Commitee on Nutrition és a Council on Sports Medicine and Fitness állásfoglalásával, a Magyar Gyermekorvosok Társasága is egyetért abban, hogy

koffein, illetve egyéb stimuláns tartalmú energiaitaloknak a gyermek és serdülő normál étrendjében nincs helye.

Utaltak ugyanakkor arra, hogy az International Society of Sports Nutrition állásfoglalását figyelembe véve 12-18 éves sportolók körében különös körültekintéssel, szülői felügyelet mellett megfontolható koffein tartalmú étrend kiegészítők használata, azonban 12 év alatti korosztályban ez semmilyen körülmények között nem javasolt.

A testület szerint az egészségügy, az oktatás és a média szerepe az energiaitalok megfelelő helyre pozícionálásában elengedhetetlenül fontos. Ebben a munkában a gyermekorvos feladata