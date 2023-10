Ennek kapcsán hozzátette, hogy a magyar pénzintézet hangsúlyos jelenléte megteremti a lehetőségét más magyar vállalatok biztonságos működésének is Moldovában, ahol a magyar export jelentős részét a gyógyszeripari termékek és az állati takarmányok adják.

A miniszter végezetül kijelentette, hogy a kormány mindig is támogatta és ezután is támogatni fogja az európai uniós tagjelölt Moldova integrációs törekvéseit, az ország csatlakozása ugyanis elősegítené a versenyképességét drámai módon veszítő közösség megerősödését is.

Fontosnak nevezte, hogy amikor döntést kell hozni idén arról, hogy melyik országokkal kezdődjenek el a valódi csatlakozási tárgyalások, akkor az érintett államokat külön-külön értékeljék, és így egyikük se kerülhessen „csapdába”.

„Azaz azt mi nem támogatjuk, hogy Moldova csatlakozási folyamata azon múljon, hogy Ukrajna milyen tempóban tud előre haladni az integrációs folyamatban. Minden országot egyenként kell mérlegelni, minden ország teljesítményét egyenként kell értékelni, és mi azt gondoljuk, hogy Moldova jó ütemben halad előre az európai integrációs folyamatban” – mondta.

Illetve közölte, hogy mivel Moldova jelentős kihívásokkal szembesül logisztikai, szállítási, kereskedelmi szempontból is az ukrajnai háború miatt, ezért Magyarország a fegyveres konfliktus végéig támogatja az ország teljes körű EU-s vámmentességét.