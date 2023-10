Nagyon durván lekoptak a fővárosi utak felfestései, mert mintha idén szeptemberben nem újították volna fel őket az iskolakezdésre - erről közölt fotós összeállítást a Metropol.

A lap szerint az autós terelővonalak sok helyen már nem is látszanak. A zebrákból is csak 1-2 csíkmaradvány látható Budapest számos pontján, amit videós anyagukban is bemutattak. Mint írják, eközben Karácsony Gergelyék és a baloldali vezetés "locsolja" a százmilliókat a bicikliutakra. Karácsonyék az 1,7 milliós Budapesten csupán pár ezer ember megmozgató "közösségi költségvetésükre" mutogatva hivatkoznak népakaratra, miközben az autósok és a gyalogosok biztonságával nem törődnek - teszk hozzá.