Mit tudunk még az Európai Parlamentről? Tudjuk azt, hogy az Európai Parlament nyakig van a korrupcióban. Az Európai Parlamentben korrupt, megvásárolt, fizetett képviselők ülnek, ezt ma már mindenki tudja, egészen nyilvánvaló. Azt is tudjuk, hogy az Európai Parlament háborúpárti, nem akarnak ott a képviselők tűzszünetet és nem akarnak békét. Azt is tudjuk az Európai Parlamentről, hogy megdöbbentő és abszurd módon az európai érdekkel ellentétesen cselekszik, hiszen napnál világosabb, hogy az európai érdek a béke, ezen a háborún Ukrajna és Oroszország mellett Európa veszíti a legnagyobbat. És azt is tudjuk az Európai Parlamentről, hogy a magyar baloldali képviselők vezetésével folyamatosan támadja Magyarországot