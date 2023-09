Navracsics Tibor, aki 2014-től 2019-ig uniós biztos volt, az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája által szervezett "SOTEU - Magyar szemszögből/Merre tart az Unió?" című beszélgetésen úgy fogalmazott, hogy Ursula von der Leyennek a bővítéssel kapcsolatban elmondott szavait a beszéd "fordítókorongjának" tartja, tekintettel arra, hogy a bővítéssel kapcsolatban legutóbb egyértelmű üzenetet Jean-Claude Juncker fogalmazott meg, még 2014 nyarán, a bizottság elnökjelöltjeként.

A tárcavezető hozzátette, akkor az hangzott el, hogy az elkövetkezendő öt esztendőben nem lesz bővítés, és az elmúlt tíz esztendőben a politikai szólamokon túl a témában mást nem is nagyon lehetett hallani.

Navracsics Tibor az elmúlt időszak legegyértelműbb mondatának nevezte azt, amit most Ursula von der Leyen mondott, hogy az uniónak a jövőben akár harmincnál is több tagja lehet.

A miniszter és beszélgetőpartnere, Balázs Péter közgazdász, a külügyi tárca korábbi vezetője, volt uniós biztos egyetértett abban, hogy a nyugat-balkáni és a keleti partnerséghez tartozó államokkal együtt akár kilenc új ország is tagja lehet az Európai Uniónak, a feltételek teljesülése esetén a bővítés akár már 2030-ra is megvalósulhat és pozitív üzenetet jelent az is, hogy ehhez nem szükséges az uniós alapszerződés módosítása.